Рада утвердила календарный план работы с сентября по февраль

Верховная Рада утвердила календарный план работы 2-й сессии парламента.

За проект постановления №1087 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Отметим, что Рада утвердила календарный план работы с 3 сентября по 24 января 2020 года, который включает 10 пленарных недель.

Также парламент утвердил проведение согласительного совета.

Кроме этого, постановлением №1006, за принятие которого проголосовало 277 депутатов при минимально необходимых 226, Рада определила порядок освещения своей работы.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского.

Тем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Также Верховная Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.