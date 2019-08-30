Рада утвердила календарный план работы с сентября по февраль

Верховная Рада утвердила календарный план работы 2-й сессии парламента.\r\nЗа проект постановления №1087 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nОтметим, что Рада утвердила календарный план работы с 3 сентября по 24 января 2020 года, который включает 10 пленарных недель.\r\nТакже парламент утвердил проведение согласительного совета. \r\nКроме этого, постановлением №1006, за принятие которого проголосовало 277 депутатов при минимально необходимых 226, Рада определила порядок освещения своей работы. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского.\r\nТем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nТакже Верховная Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.\r\n\r\n29 августа новая Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию. Первая сессия Рады 9-го созыва продлится до февраля, вторая откроется 4 февраля.\r\n