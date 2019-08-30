Вышинского никто не обменивал, - адвокат

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявляет, что его клиент находится в Киеве и ни в каком обмене не участвовал. \r\nОб этом он сказал Українським Новинам. \r\n"Он в Украине и никуда не уежал", - сказал он. \r\nАдвокат отметил, что ни в каком обмене его клиент ни принимал участие. \r\nТакже он сообщил, что загранпаспорт Вышинскому еще не вернули, но защита занимается этим вопросом. \r\nКак сообщали Українськi Новини, пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала заявление о согласии на обмен, якобы подписанное главным редактором РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Однако вскоре Сарган удалила пост. Однако адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, комментируя информацию о подготовке журналиста к обмену, заявил, что об обмене его подзащитного разговор не идет. \r\nДоманский также добавил, что сейчас редактор "РИА Новости" отдыхает от отсидки.\r\nТем временем директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.\r\nРанее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.