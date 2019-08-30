Вышинского никто не обменивал, - адвокат

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявляет, что его клиент находится в Киеве и ни в каком обмене не участвовал.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Он в Украине и никуда не уежал", - сказал он.

Адвокат отметил, что ни в каком обмене его клиент ни принимал участие.

Также он сообщил, что загранпаспорт Вышинскому еще не вернули, но защита занимается этим вопросом.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала заявление о согласии на обмен, якобы подписанное главным редактором РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Однако вскоре Сарган удалила пост. Однако адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, комментируя информацию о подготовке журналиста к обмену, заявил, что об обмене его подзащитного разговор не идет.

Доманский также добавил, что сейчас редактор "РИА Новости" отдыхает от отсидки.

Тем временем директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.

Ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.