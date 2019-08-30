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30 августа 2019, пятница, 10:31 75
Кабмин 2019-08-30T10:31:03+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил руководителя аппарата премьера Боденчука

Кабмин уволил руководителя аппарата премьера Боденчука

Кабинет Министров уволил руководителя аппарата премьер-министра Юрия Боденчука.

Об этом говорится в распоряжении правительства №689 от 27 августа, передают Українськi Новини.

Он уволен со дня начала работы нового Кабмина.

До этого Боденчук занимал должность советника председателя Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба.

Ранее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

Также Верховная Рада 29 августа назначила новый состав Кабинета Министров. Так, вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации назначен советник Президента Михаил Федоров, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Министром финансов назначена действующий министр Оксана Маркарова, министром внутренних дел - действующий министр Арсен Аваков.

Кроме того, Минэкономики было объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.

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