Кабмин уволил руководителя аппарата премьера Боденчука

Кабинет Министров уволил руководителя аппарата премьер-министра Юрия Боденчука.\r\nОб этом говорится в распоряжении правительства №689 от 27 августа, передают Українськi Новини.\r\nОн уволен со дня начала работы нового Кабмина.\r\nДо этого Боденчук занимал должность советника председателя Верховной Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба.\r\nРанее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.\r\nТакже Верховная Рада 29 августа назначила новый состав Кабинета Министров. Так, вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации назначен советник Президента Михаил Федоров, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Министром финансов назначена действующий министр Оксана Маркарова, министром внутренних дел - действующий министр Арсен Аваков.\r\nКроме того, Минэкономики было объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.