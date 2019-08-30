Кабмін звільнив керівника апарату прем'єра Боденчука

Кабінет Міністрів звільнив керівника апарату прем'єр-міністра Юрія Боденчука.\r\nПро це йдеться в розпорядженні уряду №689 від 27 серпня, передають Українські Новини.\r\nВін звільнений з дня початку роботи нового Кабміну.\r\nДо цього Боденчук обіймав посаду радника голови Верховної Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба.\r\nРаніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.\r\nТакож Верховна Рада 29 серпня призначила новий склад Кабінету Міністрів. Так, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації призначений радник Президента Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Міністром фінансів призначений чинний міністр Оксана Маркарова, міністром внутрішніх справ - діючий міністр Арсен Аваков.\r\nКрім того, Мінекономіки було об'єднано з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міненерго з Мінекології, Мінветеранів з МВОТ, Мінкультури з Мінспорту.