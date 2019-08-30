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30 серпня 2019, пʼятниця, 10:31 9
Кабмін 2019-08-30T10:42:20+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив керівника апарату прем'єра Боденчука

Кабмін звільнив керівника апарату прем'єра Боденчука

Кабінет Міністрів звільнив керівника апарату прем'єр-міністра Юрія Боденчука.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №689 від 27 серпня, передають Українські Новини.

Він звільнений з дня початку роботи нового Кабміну.

До цього Боденчук обіймав посаду радника голови Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба.

Раніше Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

Також Верховна Рада 29 серпня призначила новий склад Кабінету Міністрів. Так, віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації призначений радник Президента Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Міністром фінансів призначений чинний міністр Оксана Маркарова, міністром внутрішніх справ - діючий міністр Арсен Аваков.

Крім того, Мінекономіки було об'єднано з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міненерго з Мінекології, Мінветеранів з МВОТ, Мінкультури з Мінспорту.

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