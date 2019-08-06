За полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе

На начало июля текущего года средняя пенсия, которую можно рассчитать самостоятельно, в стране возросла на 13,6%: в январе она составила 2 646 грн, на начало июля - 3 ​​006 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Показатель средней пенсии, выше среднестатистического по стране, есть в 7 регионах, а именно:

в Киеве - 4 148 грн,

в Донецкой области - 3 950 грн,

в Луганской - 3651 грн,

в Днепропетровской - 3 950 грн,

в Запорожье - 3 193 грн,

в Киевской - 3060 грн,

в Харьковской - 3 050 грн.

На июль 2019 зарплата выше средней была в четырех областях, а именно:

в Киеве,

в Донецкой области,

в Киевской области,

в Днепропетровской области.

По областям лидерами по размеру средней пенсии считаются:

Полтавская область - 2 932 грн, Одесская область - 2 854 грн, Николаевская область- 2 796 грн, Львовская - 2 733 грн, Сумская - 2 708 грн, Черкасская - 2 678 грн, Черниговская - 2 677 грн, Кировоградская - 2 656 грн, Житомирская - 2 615 грн, Херсонская - 2 583 грн, Ивано-Франковская - 2 569 грн, Волынская - 2 527 грн, Хмельницкая - 2 519 грн, Винницкая - 2 517 грн, Ровенская - 2 513 грн, Черновицкая - 2 386 грн, Закарпатская - 2 384 грн, Тернопольская - 2 315 грн.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января по 1 июля 2019 размер пенсии вырос в:

Донецкой и Луганской областях - на 15%;

Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях - на 14%;

Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве - на 13%;

Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях - 12%;

Закарпатской - на 11%.

Как сообщали Українські Новини, депутаты партии "Слуга Народа" планируют запустить второй этап пенсионной реформы — обязательные накопительные пенсии, появление которых откладывается более 15 лет.

С 1 июля текущего года в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет. Пенсионерам, у которых менее 15 лет страхового стажа, будут выплачивать социальную помощь до 2021 года.