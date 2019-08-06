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06 августа 2019, вторник, 07:38 22
Общество 2019-08-06T18:30:08+03:00
Українські Новини
За полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе

За полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе

Пенсии в июле повысились. Фото: slovoidilo.ua
Пенсии в июле повысились. Фото: slovoidilo.ua

На начало июля текущего года средняя пенсия, которую можно рассчитать самостоятельно, в стране возросла на 13,6%: в январе она составила 2 646 грн, на начало июля - 3 ​​006 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Показатель средней пенсии, выше среднестатистического по стране, есть в 7 регионах, а именно:

  • в Киеве - 4 148 грн,
  • в Донецкой области - 3 950 грн,
  • в Луганской - 3651 грн,
  • в Днепропетровской - 3 950 грн,
  • в Запорожье - 3 193 грн,
  • в Киевской - 3060 грн,
  • в Харьковской - 3 050 грн.

На июль 2019 зарплата выше средней была в четырех областях, а именно:

  • в Киеве,
  • в Донецкой области,
  • в Киевской области, 
  • в Днепропетровской области.

По областям лидерами по размеру средней пенсии считаются:

  1. Полтавская область  - 2 932 грн,
  2. Одесская область - 2 854 грн,
  3. Николаевская область- 2 796 грн,
  4. Львовская - 2 733 грн,
  5. Сумская - 2 708 грн,
  6. Черкасская - 2 678 грн,
  7. Черниговская - 2 677 грн,
  8. Кировоградская - 2 656 грн,
  9. Житомирская - 2 615 грн,
  10. Херсонская - 2 583 грн,
  11. Ивано-Франковская - 2 569 грн,
  12. Волынская - 2 527 грн,
  13. Хмельницкая - 2 519 грн,
  14. Винницкая - 2 517 грн,
  15. Ровенская - 2 513 грн,
  16. Черновицкая - 2 386 грн,
  17. Закарпатская - 2 384 грн,
  18. Тернопольская - 2 315 грн.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января по 1 июля 2019 размер пенсии вырос в:

  • Донецкой и Луганской областях - на 15%;
  • Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях - на 14%;
  • Винницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве - на 13%;
  • Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях - 12%;
  • Закарпатской - на 11%.

Как сообщали Українські Новини, депутаты партии "Слуга Народа" планируют запустить второй этап пенсионной реформы — обязательные накопительные пенсии, появление которых откладывается более 15 лет. 

С 1 июля текущего года в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет. Пенсионерам, у которых менее 15 лет страхового стажа, будут выплачивать социальную помощь до 2021 года.

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