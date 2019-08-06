За полгода пенсия возросла на 13,6%: самые богатые пенсионеры в Киеве, самые бедные - в Тернополе

На начало июля текущего года средняя пенсия, которую можно рассчитать самостоятельно, в стране возросла на 13,6%: в январе она составила 2 646 грн, на начало июля - 3 006 грн. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПоказатель средней пенсии, выше среднестатистического по стране, есть в 7 регионах, а именно:\r\n\r\nв Киеве - 4 148 грн,\r\nв Донецкой области - 3 950 грн,\r\nв Луганской - 3651 грн,\r\nв Днепропетровской - 3 950 грн,\r\nв Запорожье - 3 193 грн,\r\nв Киевской - 3060 грн,\r\nв Харьковской - 3 050 грн.\r\n\r\nНа июль 2019 зарплата выше средней была в четырех областях, а именно:\r\n\r\nв Киеве,\r\nв Донецкой области,\r\nв Киевской области, \r\nв Днепропетровской области.\r\n\r\nПо областям лидерами по размеру средней пенсии считаются:\r\n\r\nПолтавская область - 2 932 грн,\r\nОдесская область - 2 854 грн,\r\nНиколаевская область- 2 796 грн,\r\nЛьвовская - 2 733 грн,\r\nСумская - 2 708 грн,\r\nЧеркасская - 2 678 грн,\r\nЧерниговская - 2 677 грн,\r\nКировоградская - 2 656 грн,\r\nЖитомирская - 2 615 грн,\r\nХерсонская - 2 583 грн,\r\nИвано-Франковская - 2 569 грн,\r\nВолынская - 2 527 грн,\r\nХмельницкая - 2 519 грн,\r\nВинницкая - 2 517 грн,\r\nРовенская - 2 513 грн,\r\nЧерновицкая - 2 386 грн,\r\nЗакарпатская - 2 384 грн,\r\nТернопольская - 2 315 грн.\r\n\r\nСогласно данным Пенсионного фонда Украины, с 1 января по 1 июля 2019 размер пенсии вырос в:\r\n\r\nДонецкой и Луганской областях - на 15%;\r\nДнепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях - на 14%;\r\nВинницкой, Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и Киеве - на 13%;\r\nИвано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях - 12%;\r\nЗакарпатской - на 11%.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, депутаты партии "Слуга Народа" планируют запустить второй этап пенсионной реформы — обязательные накопительные пенсии, появление которых откладывается более 15 лет. \r\nС 1 июля текущего года в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет. Пенсионерам, у которых менее 15 лет страхового стажа, будут выплачивать социальную помощь до 2021 года.