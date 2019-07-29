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29 июля 2019, понедельник, 22:35 42
Общество 2019-07-29T23:00:01+03:00
Українські Новини
Долги по зарплате растут третий месяц подряд

Долги по зарплате растут третий месяц подряд

Деньги
Деньги

На 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 575,352 млн гривен, Луганской – 465,164 млн гривен и Харьковской – 339,375 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2019 года:

  На 1 июля 2019 года, млн гривен в % к 01.06.2019
Всего 2 857,812 105,1
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 19,299 93,7
Промышленность 2 299,197 106,5
- Добывающая промышленность 595,719 98,9
- Обрабатывающая промышленность 1 511,188 106,2
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 64,694 403,3
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 127,597 109,0
Строительство 64,511 97,7
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,383 99,5
Транспорт и связь 185,794 100,4
Временное размещение и организация питания 0,576 95,8
Информация и телекоммуникации 5,994 89,8
Финансовая деятельность 16,434 94,7
Операции с недвижимостью 59,105 101,8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 119,394 99,8
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,298 112,1
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,699 120,9
Образование 10,061 114,3
Здравоохранение и социальная помощь 15,628 98,9
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,187 9,6
Предоставление других услуг 0,253 89,4

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.

Также по состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,9%.

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