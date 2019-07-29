Долги по зарплате растут третий месяц подряд

На 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 575,352 млн гривен, Луганской – 465,164 млн гривен и Харьковской – 339,375 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2019 года:

На 1 июля 2019 года, млн гривен в % к 01.06.2019 Всего 2 857,812 105,1 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 19,299 93,7 Промышленность 2 299,197 106,5 - Добывающая промышленность 595,719 98,9 - Обрабатывающая промышленность 1 511,188 106,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 64,694 403,3 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 127,597 109,0 Строительство 64,511 97,7 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 44,383 99,5 Транспорт и связь 185,794 100,4 Временное размещение и организация питания 0,576 95,8 Информация и телекоммуникации 5,994 89,8 Финансовая деятельность 16,434 94,7 Операции с недвижимостью 59,105 101,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 119,394 99,8 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,298 112,1 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 5,699 120,9 Образование 10,061 114,3 Здравоохранение и социальная помощь 15,628 98,9 Искусство, спорт, развлечения и отдых: 0,187 9,6 Предоставление других услуг 0,253 89,4

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.

Также по состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,9%.