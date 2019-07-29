Долги по зарплате растут третий месяц подряд

На 1 июля 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 5,1% по сравнению с 1 июня до 2 857,812 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nНаибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июля 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 575,352 млн гривен, Луганской – 465,164 млн гривен и Харьковской – 339,375 млн гривен.\r\nДанные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.\r\nЗадолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2019 года:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 июля 2019 года, млн гривен\r\nв % к 01.06.2019\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 857,812\r\n105,1\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n19,299\r\n93,7\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n2 299,197\r\n106,5\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n595,719\r\n98,9\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n1 511,188\r\n106,2\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n64,694\r\n403,3\r\n\r\n\r\n- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами\r\n127,597\r\n109,0\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n64,511\r\n97,7\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n44,383\r\n99,5\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n185,794\r\n100,4\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n0,576\r\n95,8\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n5,994\r\n89,8\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n16,434\r\n94,7\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n59,105\r\n101,8\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n119,394\r\n99,8\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n11,298\r\n112,1\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n5,699\r\n120,9\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n10,061\r\n114,3\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n15,628\r\n98,9\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n0,187\r\n9,6\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n0,253\r\n89,4\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.\r\nТакже по состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,9%.