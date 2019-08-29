Обмен пленными между Украиной и РФ может произойти уже сегодня, - адвокат

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и Россией может произойти сегодня вечером или завтра вечером.

Об этом заявила правозащитница Ольга Динзе в комментарии Украинской службе "Голоса Америки".

"Из проверенных источников мне известно, что уже сегодня вечером или завтра вечером все украинские граждане, являющиеся в списках на обмен, будут отправлены в Киев", - рассказала она.

"В этом списке, насколько мне известно, Олега нет", - говорит Динзе, подчеркивая, что эта информация не является проверенной.

"Сейчас у нас нет достоверной информации о том, что сейчас Олега Сенцова этапировали в Москву", - добавила адвокат.

"Единственное, что я могу объяснить - мы направили письмо ВК-8, где Олег Сенцов отбывает наказание, с обратным ответом, - говорит Динзе. - Вчера мне прислали сообщение о том, что он доставлен. Но обратного ответа от Олега не было. Кроме того, мы получили информацию о том, что, возможно, Олега доставили в Москву из-за того, что удалось решить вопрос с Вышинским.

Но, опять же, это - непроверенная информация, возможно, вместо Олега, мы знаем, что это Олег, но на самом деле в Лефортово доставили Сущенко".

Крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко вместе с еще двумя людьми задержали представители российских спецслужб в аннексирована Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 100 000 человек.

Напомним, ранее адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин заяивл, что обмен пленными переносится на другую дату.

Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы.