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29 серпня 2019, четвер, 19:14 14
Кабмін 2019-08-29T20:00:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" не знайшла заміну Авакову

"Слуга народу" не знайшла заміну Авакову

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.

Про це повідомив голова фракції "Слуги Народу" в Раді Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"З МВС, з Арсеном Борисовичем Аваковим, буде в якості перехідного міністра зараз працювати. Тому що часу було обмаль", - сказав він.

Арахамія зазначив, що політсила не змогла вчасно знайти підходящу кандидатуру на посаду міністра, і прогнозує, що Аваков залишиться міністром внутрішніх справ ще 6 місяців.

Депутат додав, що міністр оборони Степан Полторак буде підтримувати в роботі кандидатуру на його посаду Андрія Загороднюка.

Як повідомляли Українські Новини, на думку депутата від партії "Слуга народу" Лізи Богуцької, Авакова залишили міністром МВС через "переворот Порошенка".

Увечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

 

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