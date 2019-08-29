Экс-зампредправления Приватбанка Дубилет претендует на должность министра Кабмина

Бывший заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет подтвердил свою кандидатуру на должность министра Кабинета Министров.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Надеюсь, буду министром Кабинета Министров", - сказал Дубилет в ответ на вопрос, кем он будет в Кабмине.

Ранее СМИ опубликовали информацию о будущем назначении Дубилета на данную должность.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

В четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Спикером Рады стал Разумков.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.