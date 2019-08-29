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29 августа 2019, четверг, 17:29 337
Президент 2019-08-29T17:34:30+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал условие, при котором готов распустить Раду

Зеленский назвал условие, при котором готов распустить Раду

Верховная Рада. Фото: goloszmin.org
Верховная Рада. Фото: goloszmin.org

Президент Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае, если в течение года ее работа будет неэффективной.

Об этом он сообщил в ходе внеочередного послания к Раде нового созыва о внутреннем и внешнем положении Украины, передают Українськi Новини.

"Я рад, что у нас появился парламент, который готов работать, а не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а внедрять реальные реформы, которых устали ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир... Поздравлять вас было бы злорадством: уровень доверия к новому парламенту огромный, а значит уровень ответственности - еще выше", - сказал он.

По словам главы государства, парламент должен снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте, провести реформу правохранительных органов и судебной системы, продолжать реформы децентрализации и евроинтеграции.

Также Зеленский рассчитывает на создание Радой благоприятного инвестиционного климата, внедрение "государства в смартфоне", преодоление рейдерства, монополий и контрабанды.

Кроме того, по мнению Президента, парламент должен обеспечить энергонезависимость и разрешить проблемы с тарифами, развивать инфраструктуру, промышленность и аграрный сектор, улучшить медицину и образование, укрепить национальную безопасность и оборону, обеспечить завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.

"Уже сейчас точно понятно, что Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как именно? У вас есть все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невозможное, внедрил все, что не смогли за предыдущие 28 лет, как парламент, где не было потасовок, прогулов, кнопкодаства, а был только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал он.

В ином случае Зеленский заявил о готовности распустить парламент после года его работы.

"Или, не доведи Господь, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически, это ваш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно", - заявил Президент.

Согласно Конституции, полномочия парламента, избранного на внеочередных выборах после досрочного прекращения Президентом полномочий Рады предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня его избрания.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа", платформа Бойко, "Батьківщина", "Евросолидарность" и "Голос" создали фракции в Раде.

Тем времнем Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.

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