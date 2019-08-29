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29 серпня 2019, четвер, 15:13 29
Президент 2019-08-29T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Раді призначити міністром закордонних справ Пристайка

Зеленський пропонує Раді призначити міністром закордонних справ Пристайка

Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка після складення повноважень попереднім складом Кабміну.

Відповідний проект постанови зареєстрований у Раді в четвер під №1024, передають Українські Новини.

Пристайко 49 років.

22 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, в 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді призначити прем'єр-міністром заступник керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

У четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.

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