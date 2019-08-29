Зеленський пропонує Раді призначити міністром закордонних справ Пристайка

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка після складення повноважень попереднім складом Кабміну.\r\nВідповідний проект постанови зареєстрований у Раді в четвер під №1024, передають Українські Новини.\r\nПристайко 49 років.\r\n22 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.\r\nДо цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).\r\nРаніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.\r\nКрім того, в 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Раді призначити прем'єр-міністром заступник керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.\r\nУ четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.\r\nУкраїнські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.