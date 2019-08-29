"Слуга народа" получила права коалиции в Раде

Фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Верховной Раде.

Об этом сообщил председатель временного президиума Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Объявляю, что зарегистрированная фракция "Слуга народа" имеет 254 народных депутата - большинство от количественного состава Верховной Рады Украины и согласно конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций", - сказал он.

Согласно ст. 83 Конституции фракция, которая имеет большинство, имеет права коалиции.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера.

Тем временем в четверг в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также во время первого заседания нового созыва Рады Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой 9-го созыва.