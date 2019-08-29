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29 серпня 2019, четвер, 14:06 26
Верховна Рада і партії 2019-08-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу", платформа Бойка, "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос" створили фракції в Раді

"Слуга народу", платформа Бойка, "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос" створили фракції в Раді

Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ
Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос" створили фракції у Верховній Раді.

Про це оголосив головуючий на першому засіданні Ради Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

До складу фракції "Слуга народу" увійшло 254 парламентарія під головуванням Давида Арахамії.

Першим заступником голови фракції обрано Олександра Корнієнка.

Також обрано 15 заступників голови фракції.

Фракція "Опозиційної платформи" поки налічує 44 депутати, обрані співголовами Юрій Бойко і Вадим Рабінович.

У фракцію "Батьківщини" увійшло 25 парламентаріїв, її очолила Юлія Тимошенко, заступником голови обраний Сергій Соболєв

У фракції "Європейської солідарності" під співголовуванням Артура Герасимова та Ірини Геращенко 27 депутатів.

У складі фракції "Голос" - 17 депутатів на чолі з лідером партії Сергієм Рахманіним, заступник голови - Ярослав Железняк.

Також в парламенті створена депутатська група "За майбутнє" під співголовуванням Віктора Бондаря і Тараса Батенка, у неї увійшли 23 депутати.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" отримала права коаліції у Верховній Раді.

Тим часом "Слуга народу" розглядає лише одну кандидатуру на посаду прем'єра.

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