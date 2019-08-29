"Слуга народу" отримала права коаліції в Раді

Фракція "Слуга народу" отримала права коаліції у Верховній Раді.

Про це повідомив голова тимчасової президії Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Оголошую, що зареєстрована фракція "Слуга народу" має 254 народних депутата - більшість від кількісного складу Верховної Ради України і відповідно до конституції України, має права коаліції депутатських фракцій", - сказав він.

Згідно ст. 83 Конституції фракція, яка має більшість, має права коаліції.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" розглядає лише одну кандидатуру на посаду прем'єра.

Тим часом у четвер о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також під час першого засідання нового скликання Ради Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Верховною Радою 9-го скликання.