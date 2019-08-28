Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман после ухода с поста премьера намерен заниматься децентрализацией.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одним из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что важно не останавливаться в будущем и не забывать о людях, которые живут в поселках и маленьких городах.

Премьер отметил, что необходимо выделять им ресурсы и предоставлять полномочия.

Кроме того, Гройсман пожелал будущему премьеру успеха, силы, удачи и терпения.

"С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильная, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день, - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас", - сказал он.

Также премьер отметил, что от работы будущего премьера и нового правительства будет зависеть благополучие украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, также снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству.

Ранее Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия.