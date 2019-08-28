подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 19:00 36
Кабмин 2019-08-28T19:00:20+03:00
Українські Новини
Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера

Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман после ухода с поста премьера намерен заниматься децентрализацией.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одним из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что важно не останавливаться в будущем и не забывать о людях, которые живут в поселках и маленьких городах.

Премьер отметил, что необходимо выделять им ресурсы и предоставлять полномочия.

Кроме того, Гройсман пожелал будущему премьеру успеха, силы, удачи и терпения. 

"С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильная, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день, - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас", - сказал он. 

Также премьер отметил, что от работы будущего премьера и нового правительства будет зависеть благополучие украинцев. 

Как сообщали Українськi Новини, также снова не пришел в Раду на час вопросов к правительству.

Ранее Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия.

Больше новостей о: Кабмин Владимир Гройсман Децентрализация

Архив
Новости
Председатель ГАСИ обсудил вопросы строительного контроля с членами Американской торговой палаты в Украине 19:06
Гройсман рассказал, чем планирует заниматься после ухода с должности премьера 19:00
Текст присяги депутатов в новой Раде зачитает представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе 18:30
Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов, - Зеленский 18:22
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Претендент на премьерство Коболев обещает заплатить "Укрнефти" Коломойского 17,3 млрд гривен 15:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok