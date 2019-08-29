Кабмін Гройсмана склав повноваження

Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Верховною Радою 9-го скликання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман з трибуни Ради, передають Українські Новини.

"Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутнього уряду",- сказав він.

Головуючий на першому засіданні Ради Дмитро Разумков зазначив, що цей склад Кабміну продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман розповів, чим планує займатися після відходу з посади прем'єра.

Тим часом у четвер о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави відомства Арсена Авакова.