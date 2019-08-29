Конституция, удостоверения и ручки: в сети показали подарочные наборы депутатов

Сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание новой Верховной Рады девятого созыва, во время которого всем депутатам вручили на память подарочные наборы. Об этом сообщает "Страна", опубликовав соответствующие фото.

Так, сообщается, что в подарочный набор депутата входят: записная книжка, папка, ручка, удостоверение и значки, конституция Украины, регламент. Каждому депутату также вручили памятку о том, как пользоваться сенсорной кнопкой во время голосования.

Отметим, что первое заседание Верховной Рады начнется в 13:20.

Подарки на память депутатам новой Рады

Как сообщали Українські Новини, движение "Чесно" посчитало сколько партии потратили на один мандат народного депутата. Так, у "Слуг народа" стоимость одного мандата является самой дешевой из парламентских партий.

Также сегодня, 29 августа, состоялось первое, торжественное заседание новой Верховной Рады, во время которого депутаты приняли присягу.

Тем временем Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.