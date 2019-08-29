Рада закрыла торжественное заседание, первое заседание 9-го созыва начнется в 13:00

Верховная Рада закрыла торжественное заседание по случаю принятия присяги депутатами нового 9-го созыва, первое заседание нового созыва начнется в 13:00.

Об этом объявил председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські новини.

"Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами Украины, избранными 21 июля 2019 года, объявляю закрытым", - сказал он.

Далее депутаты поставят свои подписи под текстом присяги, получат персональные карты для голосования и депутатские удостоверения.

После перерыва Рада откроет первое заседание.

Как сообщали Українські новини, в пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.