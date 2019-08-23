"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы

Политическая партия "Голос" просит Президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и лишении депутатов полномочий за прогулы.

Об этом на брифинге в пятницу сказал глава партии Святослав Вакарчук, передают Українські Новини.

"Сначала мы хотели бы обратиться именно к Президенту с требованием немедленно, неотложно внести законопроект об изменениях в Конституцию, в частности, изменения в Конституцию в статьях 76, 80 и 81", - сказал он.

В частности, в партии требуют снятия депутатской неприкосновенности, уменьшения количества парламентариев до 300 человек, а также внесения изменений в Конституцию в части прекращения полномочий депутатов Рады в случае неперсонального голосования и непосещения ими более половины заседаний одной сессии без уважительных причин.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды.

В "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.