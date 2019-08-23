подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 14:23 12
Верховная Рада и партии 2019-08-23T14:23:54+03:00
Українські Новини
"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы

"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы

Политическая партия "Голос" просит Президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и лишении депутатов полномочий за прогулы.

Об этом на брифинге в пятницу сказал глава партии Святослав Вакарчук, передают Українські Новини.

"Сначала мы хотели бы обратиться именно к Президенту с требованием немедленно, неотложно внести законопроект об изменениях в Конституцию, в частности, изменения в Конституцию в статьях 76, 80 и 81", - сказал он.

В частности, в партии требуют снятия депутатской неприкосновенности, уменьшения количества парламентариев до 300 человек, а также внесения изменений в Конституцию в части прекращения полномочий депутатов Рады в случае неперсонального голосования и непосещения ими более половины заседаний одной сессии без уважительных причин.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды.

В "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.

Больше новостей о: Верховная Рада Депутатская неприкосновенность Партия "Слуга народа" партия "Голос"

Архив
Новости
"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы 14:23
ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко 14:12
В польских Татрах 140 туристов сильно пострадали от ударов молний, есть погибшие 13:55
Стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды 13:32
Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик 13:29
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok