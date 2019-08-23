"Голос" просит Зеленского снимать с депутатов неприкосновенность и депутатские полномочия за прогулы

Политическая партия "Голос" просит Президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и лишении депутатов полномочий за прогулы.\r\nОб этом на брифинге в пятницу сказал глава партии Святослав Вакарчук, передают Українські Новини.\r\n"Сначала мы хотели бы обратиться именно к Президенту с требованием немедленно, неотложно внести законопроект об изменениях в Конституцию, в частности, изменения в Конституцию в статьях 76, 80 и 81", - сказал он.\r\nВ частности, в партии требуют снятия депутатской неприкосновенности, уменьшения количества парламентариев до 300 человек, а также внесения изменений в Конституцию в части прекращения полномочий депутатов Рады в случае неперсонального голосования и непосещения ими более половины заседаний одной сессии без уважительных причин.\r\nКак сообщали Українські Новини, стало известно, как "рассадят партии" в Верховной Раде: "Слуга народа" займет все первые ряды.\r\nВ "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.\r\nТакже избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.