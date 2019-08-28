Зеленский и Меркель договорились о встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о предварительной встрече дипломатических советников глав стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) 2 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Президент призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Главы государств обсудили результаты саммита "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) в Биаррице.

Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию Германии о невозможности возобновления "Большой восьмерки" (G8) с участием России в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Президент также сообщил о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Также США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".

Ранее Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и транзит газа через Украину.