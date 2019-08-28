Зеленский и Меркель договорились о встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились о предварительной встрече дипломатических советников глав стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) 2 сентября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, Президент призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.\r\nСо своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. \r\nГлавы государств обсудили результаты саммита "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) в Биаррице. \r\nЗеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию Германии о невозможности возобновления "Большой восьмерки" (G8) с участием России в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.\r\nПрезидент также сообщил о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.\r\nКроме того, Глава государства подчеркнул, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.\r\nКак сообщали Українські Новини, Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.\r\nТакже США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".\r\nРанее Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и транзит газа через Украину.