Командование ООС закрывало пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов

Командование операции Объединенных сил (ООС) закрыло контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, пересекающих линию разграничения, поэтому командующий ООС принял решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.

Позже командование ООС возобновило работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское".

"Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Майорское" продолжил работу в штатном режиме", - сказано в нем.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" не осуществлялся менее часа.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июля контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области возобновил работу после того, как на КПВВ нашли 12 взрывоопасных предметов.

Ранее на сообщили о "минировании" пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области. Согласно сообщению, гражданские лица, пересекавшие линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.