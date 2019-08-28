подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 15:14 63
Силовые структуры 2019-08-28T15:14:32+03:00
Українські Новини
Командование ООС закрывало пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов

Командование ООС закрывало пункт пропуска "Майорское" из-за обстрелов

Командование операции Объединенных сил (ООС) закрыло контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, пересекающих линию разграничения, поэтому командующий ООС принял решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения.

Позже командование ООС возобновило работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское".

"Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Майорское" продолжил работу в штатном режиме", - сказано в нем.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" не осуществлялся менее часа.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июля контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области возобновил работу после того, как на КПВВ нашли 12 взрывоопасных предметов.

Ранее на сообщили о "минировании" пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области. Согласно сообщению, гражданские лица, пересекавшие линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

Больше новостей о: Обстрелы ООС Ситуация в зоне ООС КПВВ "Майорское"

Архив
Новости
Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского 15:49
АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании 15:47
Фото дня: "Слуги народа" учились нажимать на кнопки в Раде 15:35
Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента 15:28
Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве 15:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok