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28 августа 2019, среда, 14:06 1122
Политика 2019-08-28T14:07:58+03:00
Українські Новини
Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов

Зеленский и Супрун
Зеленский и Супрун

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в должности руководителя Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - сказано в ней.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

Как сообщали Українськi Новини, лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков допускает назначение нового состава Кабинета Министров в первый день работы новой Верховной Рады, 29 августа.

По данным СМИ на должность министра здравоохранения рассматривается кандидатура председателя Нацслужбы здоровья Олега Петренко.

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