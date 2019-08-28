Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в должности руководителя Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.\r\n"За последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения. Надо позволить команде во главе с Ульяной Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - сказано в ней.\r\nОфис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.\r\nКак сообщали Українськi Новини, лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков допускает назначение нового состава Кабинета Министров в первый день работы новой Верховной Рады, 29 августа.\r\nПо данным СМИ на должность министра здравоохранения рассматривается кандидатура председателя Нацслужбы здоровья Олега Петренко.