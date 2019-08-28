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28 августа 2019, среда, 12:46 70
Общество 2019-08-28T12:47:16+03:00
Українські Новини
У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром, - Коломойский

У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром, - Коломойский

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - сказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

Кроме того, говоря о кандидатах на должность премьер-министра, Коломойский отметил, что наиболее вероятными являются заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко, в то время как у других лиц, которых называли возможными кандидатами, нет шансов.  

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский заявлял, что в действующем правительстве есть пара "незашкваренных" людей, с которыми он готов продолжать работать.


Ранее Коломойский предсказал, что около 100 человек из "Слуги народа" могут отколоться от политсилы в будущем

Также Коломойский убежден, что на переговорах с Россией вопросы Крыма и Донбасса надо разделить.

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