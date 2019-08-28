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28 августа 2019, среда, 12:15 198
Внешняя политика 2019-08-28T12:15:17+03:00
Українські Новини
Вопросы Крыма и Донбасса надо разделить, - Коломойский

Вопросы Крыма и Донбасса надо разделить, - Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: podrobnosti.mk.ua
Игорь Коломойский. Фото: podrobnosti.mk.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский, котрый считает, что в случае успешного первого президентского срока Зеленскому надо дать еще один, убежден, что на переговорах с Россией вопросы Крыма и Донбасса надо разделить.

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.нет", передают Українськi Новини.

"Да (надо переформатировать "минские соглашения" в два пакета договоренностей), но мы не должны отказываться от этого. Но, если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса", - сказал он.

Кроме того, Коломойский считает, что нужно предложить России снять часть санкций, касающихся Донбасса.

"Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что первый пакет инициатив Президента Владимира Зеленского по поводу реинтеграции Донбасса будет наработан до 2020 года.

Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Тем временем США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате", а Болтон допустил, что США может участвовать в "нормандском формате"

Больше новостей о: Санкции против России Россия-Украина Аннексия Крыма Минские соглашения война на Донбассе Игорь Коломойский переговоры с Россией

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