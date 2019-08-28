У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром, - Коломойський

"У мене навіть немає сумнівів, що Аваков буде міністром. По-перше, немає іншої кандидатури на цей пост, а друге - в країні повинні бути якісь стабільні речі. Я думаю, збережеться і міністр фінансів Маркарова. Ці гідні люди на своєму місці гідно працюють", - сказав бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю "Цензор.немає", передають Українські Новини.

Крім того, говорячи про кандидатів на посаду прем'єр-міністра, Коломойський зазначив, що найбільш імовірними є заступник голови Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук та виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, в той час як у інших осіб, яких називали можливими кандидатами, немає шансів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявляв, що у чинному уряді є декілька "незашкварених" людей, з якими він готовий продовжувати працювати.



Раніше Коломойський передбачив, що близько 100 осіб з "Слуги народу" можуть відколотися від політсили в майбутньому.



Також Коломойський переконаний, що на переговорах з Росією питання Криму і Донбасу треба розділити.