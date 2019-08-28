Після довгих очікувань дозволів та перенесення на добу SpaceX провела 150-метровий стрибок свого тестового зразка під назвою Starhopper, випробувальний політ якого провалився місяць тому через загоряння.\r\nЛітальний апарат - тест-версія майбутньої могутньої ракети Starship для польотів в космос, а потім і на Місяць з Марсом.\r\nСтрибок відбувся в 22:02 UTC (01: 02 за Києвом \/ МСК).\r\nТрансляція тестового старту демонструвалась у прямому ефірі на YouTube-каналі SpaceX. На відео чітко видно, як корабель незвичайної, фантастичної форми, успішно відривається від поверхні Землі в клубах пилу і диму.\r\nВисота тестового апарату становить 30 метрів, ширина — 9 метрів. \r\nЗгідно з планами, в 2019-му році, SpaceX приступить до випробування повноцінної версії корабля, Starship. У даний момент дві команди паралельно будують дві версії Starship — у Флориді і в Техасі, — використовуючи різні методи. Після завершення робіт SpaceX візьме кращі практики від обох команд і буде використовувати їх для будівництва повноцінних версій корабля.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.\r\nТакож на космодромі NASA відбувся запуск вантажного корабля.\r\nУкраїнський літак допоміг підготувати ракети Маска до запуску.