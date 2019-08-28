Після довгих очікувань дозволів та перенесення на добу SpaceX провела 150-метровий стрибок свого тестового зразка під назвою Starhopper, випробувальний політ якого провалився місяць тому через загоряння.

Літальний апарат - тест-версія майбутньої могутньої ракети Starship для польотів в космос, а потім і на Місяць з Марсом.

Стрибок відбувся в 22:02 UTC (01: 02 за Києвом / МСК).

Трансляція тестового старту демонструвалась у прямому ефірі на YouTube-каналі SpaceX. На відео чітко видно, як корабель незвичайної, фантастичної форми, успішно відривається від поверхні Землі в клубах пилу і диму.

Висота тестового апарату становить 30 метрів, ширина — 9 метрів.

Згідно з планами, в 2019-му році, SpaceX приступить до випробування повноцінної версії корабля, Starship. У даний момент дві команди паралельно будують дві версії Starship — у Флориді і в Техасі, — використовуючи різні методи. Після завершення робіт SpaceX візьме кращі практики від обох команд і буде використовувати їх для будівництва повноцінних версій корабля.

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