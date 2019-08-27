НАБУ закончило расследование против Брыля, который не задекларировал состояние на 35 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование факта внесения недостоверных сведений в декларации бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.

По данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Как сообщали Українськi Новини, экс-главу главу Запорожской ОГА, у которого нашли элитную недвижимость, отпустили под личное обязательство.

Тем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.