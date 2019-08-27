НАБУ закончило расследование против Брыля, который не задекларировал состояние на 35 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование факта внесения недостоверных сведений в декларации бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.\r\n"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.\r\nПо данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал. \r\nСреди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-главу главу Запорожской ОГА, у которого нашли элитную недвижимость, отпустили под личное обязательство.\r\nТем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.\r\nРанее НАБУ сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.