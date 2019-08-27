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27 августа 2019, вторник, 22:25 178
Судебная власть 2019-08-27T23:45:01+03:00
Українські Новини
НАБУ закончило расследование против Брыля, который не задекларировал состояние на 35 млн гривен

НАБУ закончило расследование против Брыля, который не задекларировал состояние на 35 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование факта внесения недостоверных сведений в декларации бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"27 августа 2019 года подозреваемому и его защитникам было сообщено об окончании досудебного расследования и открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в нем.

По данным следствия, Брыль не внес в электронные деклараций за 2016 и 2017 годы состояние на сумму около 35 млн и 8 млн гривен соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал. 

Среди незадекларированного в 2016-2017 годы - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Как сообщали Українськi Новини, экс-главу главу Запорожской ОГА, у которого нашли элитную недвижимость, отпустили под личное обязательство.

Тем временем жена запорожского губернатора Брыля владеет недвижимостью в аннексированном Крыму.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении, которое просило САП согласовать, бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных.

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