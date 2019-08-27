ДБР відкрило справу через порушення працівниками апарату Ради при впровадженні сенсорної кнопки

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу за фактом порушень працівниками апарату Верховної Ради під час впровадженні сенсорної кнопки.

Про це йдеться в наданому прес-секретарем голови Ради Андрія Парубія документі ДБР першому заступникові керівника апарату – керуючому справами парламенту Петру Боднару, передають Українські Новини.

"Центральним апаратом Державного бюро розслідувань при оперативному супроводі департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування... за фактом порушення службовими особами апарату Верховної Ради правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і автоматизованих систем шляхом впровадження використання сенсорної кнопки в електронну систему підрахунку голосів картками Верховної Ради", – йдеться в ньому.

Згідно з документом, в рамках проведеного досудового розслідування 23 серпня ДБР розпочато проведення слідчих дій у приміщенні центру управління системою "Рада" на 3 поверсі парламенту.

Крім цього, ДБР тимчасово опечатало це приміщення, а також просить апарат Ради забезпечити цілодобову охорону та виключити доступ будь-яких осіб до системи.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Труба пояснив, чому слідчі ДБР та СБУ блокували Раду під час тестування сенсорної кнопки.

Тим часом Володимир Зеленський вніс законопроект, за яким кнопкодави в Раді заплатять за $3 тисячі.