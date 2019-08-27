За тиждень в Україні на кір захворіли майже 200 людей: найбільше в Києві

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 16 по 23 серпня на кір захворіли 190 осіб.\r\nПро це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.\r\n"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 34-го тижня 2019 кір захворіло 190 осіб - 141 дорослий і 49 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, тимчасове регулярне зменшення захворюваності на кір влітку відбувається у зв'язку з недовготривалим перебуванням людей у великих колективах.\r\nЗ початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо зробити щеплення дитині до початку навчання.\r\nКрім того, МОЗ спільно з Міністерством освіти нагадує, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки і школи з іншими учнями, за винятком дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації.\r\nЗаконність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд у відповідній ухвалі.\r\nЗ 16 по 23 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (23 хворих: 19 дорослих та 4 дитини), Київської (20 хворих: 17 дорослих та 3 дітей), Вінницькій (12 хворих: 8 дорослих та 4 дітей), Донецькій (11 хворих: 9 дорослих і 2 дітей) та Херсонській (11 хворих: 9 дорослих і 2 дитини) областях.\r\nЗ початку року (з 28 грудня до 23 серпня 2018 2019) кір захворіли 57 482 людини - 27 176 дорослих та 30 306 дітей, від ускладнень кору померло 18 осіб.\r\nЗ початку спалаху, з літа 2017, кір захворіли понад 115 000 людей, 39 з яких померли.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у липні захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж у 2 рази.\r\nНа початку серпня Міністерство охорони здоров'я заявило про зростання захворюваності на кір за показниками кінця липня – початку серпня у Києві, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.\r\nРаніше у МОЗ розповіли, що за період з 2016 по 2018 роки кількість хворих на кір в Україні збільшилася в 500 разів.\r\nТим часом МОЗ скасувало вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.