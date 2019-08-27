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27 серпня 2019, вівторок, 15:11 17
Медицина 2019-08-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
За тиждень в Україні на кір захворіли майже 200 людей: найбільше в Києві

За тиждень в Україні на кір захворіли майже 200 людей: найбільше в Києві

Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 16 по 23 серпня на кір захворіли 190 осіб.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 34-го тижня 2019 кір захворіло 190 осіб - 141 дорослий і 49 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, тимчасове регулярне зменшення захворюваності на кір влітку відбувається у зв'язку з недовготривалим перебуванням людей у великих колективах.

З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо зробити щеплення дитині до початку навчання.

Крім того, МОЗ спільно з Міністерством освіти нагадує, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки і школи з іншими учнями, за винятком дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації.

Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд у відповідній ухвалі.

З 16 по 23 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (23 хворих: 19 дорослих та 4 дитини), Київської (20 хворих: 17 дорослих та 3 дітей), Вінницькій (12 хворих: 8 дорослих та 4 дітей), Донецькій (11 хворих: 9 дорослих і 2 дітей) та Херсонській (11 хворих: 9 дорослих і 2 дитини) областях.

З початку року (з 28 грудня до 23 серпня 2018 2019) кір захворіли 57 482 людини - 27 176 дорослих та 30 306 дітей, від ускладнень кору померло 18 осіб.

З початку спалаху, з літа 2017, кір захворіли понад 115 000 людей, 39 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, у липні захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж у 2 рази.

На початку серпня Міністерство охорони здоров'я заявило про зростання захворюваності на кір за показниками кінця липня – початку серпня у Києві, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Раніше у МОЗ розповіли, що за період з 2016 по 2018 роки кількість хворих на кір в Україні збільшилася в 500 разів.

Тим часом МОЗ скасувало вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

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