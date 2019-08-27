Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і олігарх Ігор Коломойський формують свою групу мажоритарників у Верховній Раді. Про це повідомляє "Страна" і публікує список депутатів, які будуть брати участь в групі.

Як повідомили виданню джерела в депутатському корпусі, група буде себе позиціонувати як сателіт "Слуги народу", підтримуючи ініціативи партії президента. З іншого боку, буде додатковим інструментом впливу Авакова і Коломойським на рішення парламенту (особливо, пов'язані з внесенням змін до Конституції, для чого у "Слуги народу" не вистачає кілька десятків осіб для конституційної більшості в 300 чоловік).

Персональний склад майбутньої групи стає зрозумілим звернень депутатів-мажоритарників нової Ради про делегування їх представників до складу групи з підготовки роботи першої сесії парламенту. Всього в групі не менше 35 осіб.

В документі вони просять ввести до складу підготовчої групи Дмитра Лубинця (за даними видання - людина Авакова).

Всього підписали понад 30 осіб:

Володимир Арешонков Олександр Герега Антон Кіссе Дмитро Лубинець Валерій Лунченко Андрій Кіт Олександр Урбанський Віктор Бондар Юрій Шаповалов Петро Юрчишин Іван Чайковський Ірина Констанкевич Владислав Поляк Степан Івахів Микола Кучер Лариса Білозір Микола Люшняк Олег Кулініч Валерій Давиденко Роберт Горват Ігор Гузь Геннадій Вацак Олександр Ковальов Максим Єфімов Сергій Шахов Сергій Вельможний Олександр Сухов Богдан Дубневич Тарас Батенко Сергій Мінько Ігор Палиця Сергій Рудик Ігор Молоток Олег Колєв

Ще одне прізвище написано нерозбірливо.

Не всі з підписантів можуть в кінцевому підсумку увійти в групу. Фото: Країна

За даними видання, не всі з підписантів можуть в кінцевому підсумку увійти в групу. Зараз з кожним проводиться робота і пропонуються різні "стимули". Але більшість точно увійде.

Найімовірніше цією депутатською групою керуватиме Віктор Бондар, обраний у Верховну Раду України 9 скликання по мажоритарному округу №191 (Хмельницька область).

А тим часом, стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди.

В "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.