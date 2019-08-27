Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і олігарх Ігор Коломойський формують свою групу мажоритарників у Верховній Раді. Про це повідомляє "Страна" і публікує список депутатів, які будуть брати участь в групі.\r\nЯк повідомили виданню джерела в депутатському корпусі, група буде себе позиціонувати як сателіт "Слуги народу", підтримуючи ініціативи партії президента. З іншого боку, буде додатковим інструментом впливу Авакова і Коломойським на рішення парламенту (особливо, пов'язані з внесенням змін до Конституції, для чого у "Слуги народу" не вистачає кілька десятків осіб для конституційної більшості в 300 чоловік).\r\nПерсональний склад майбутньої групи стає зрозумілим звернень депутатів-мажоритарників нової Ради про делегування їх представників до складу групи з підготовки роботи першої сесії парламенту. Всього в групі не менше 35 осіб.\r\nВ документі вони просять ввести до складу підготовчої групи Дмитра Лубинця (за даними видання - людина Авакова).\r\n\r\nВсього підписали понад 30 осіб:\r\n\r\nВолодимир Арешонков\r\nОлександр Герега\r\nАнтон Кіссе\r\nДмитро Лубинець\r\nВалерій Лунченко\r\nАндрій Кіт\r\nОлександр Урбанський\r\nВіктор Бондар\r\nЮрій Шаповалов\r\nПетро Юрчишин\r\nІван Чайковський\r\nІрина Констанкевич\r\nВладислав Поляк\r\nСтепан Івахів\r\nМикола Кучер\r\nЛариса Білозір\r\nМикола Люшняк\r\nОлег Кулініч\r\nВалерій Давиденко\r\nРоберт Горват\r\nІгор Гузь\r\nГеннадій Вацак\r\nОлександр Ковальов\r\nМаксим Єфімов\r\nСергій Шахов\r\nСергій Вельможний\r\nОлександр Сухов\r\nБогдан Дубневич\r\nТарас Батенко\r\nСергій Мінько\r\nІгор Палиця\r\nСергій Рудик\r\nІгор Молоток\r\nОлег Колєв\r\n\r\nЩе одне прізвище написано нерозбірливо.\r\nНе всі з підписантів можуть в кінцевому підсумку увійти в групу. Фото: Країна\r\nЗа даними видання, не всі з підписантів можуть в кінцевому підсумку увійти в групу. Зараз з кожним проводиться робота і пропонуються різні "стимули". Але більшість точно увійде.\r\nНайімовірніше цією депутатською групою керуватиме Віктор Бондар, обраний у Верховну Раду України 9 скликання по мажоритарному округу №191 (Хмельницька область).\r\nА тим часом, стало відомо, як "розсадять партії" у Верховній Раді: "Слуга народу" займе всі перші ряди.\r\nВ "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.\r\nТакож обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.