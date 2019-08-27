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27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019, вторник, 09:44 33
Мир 2019-08-27T10:00:01+03:00
Українські Новини
Россию можно пригласить в G7 как гостя, - Макрон

Россию можно пригласить в G7 как гостя, - Макрон

Лидеры
Лидеры "Большой семерки" в Биаррице. Фото: ©Justin Trudeau

После того, как из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, участники саммита не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8.

Об этом заявил в понедельник, 26 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Корреспондент.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей", - сказал президент Франции.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. Но Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", - заявил Трюдо на пресс-конференции. "России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8) в 2014 году", - сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

Как сообщали Українськi Новини, на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

Больше новостей о: Саммит G7 Россия Большая семерка Эммануэль Макрон

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