Росію можна запросити в G7 як гостя, - Макрон

Після того, як через Росію Трамп посварився з лідерами G7, учасники саміту не досягли консенсусу щодо повернення РФ в G8.

Про це заявив у понеділок, 26 серпня, президент Франції Емманюель Макрон, пише Корреспондент.

"Рішення про розширення кількості учасників приймаються консенсусом", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту G7 в Біарріце, додавши, що такого консенсусу немає.

При цьому Макрон підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, в тому числі - лідерів країн, які не входять до G7.

"Країна-організатор може запрошувати людей, але - в якості гостей", - сказав президент Франції.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запросити РФ в якості гостя на наступний саміт G7, який пройде якраз на американській території. Але Трамп припустив, що президент РФ Володимир Путін, можливо, не захоче приймати таке запрошення.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти повернення формату "Великої вісімки" з участю Росії.

"Канада не підтримує повернення Росії до участі в самітах G7", - заявив Трюдо на прес-конференції. "Росії потрібно змінити свою поведінку, яка привела її до виключення (з учасників G8) в 2014 році", - сказав канадський прем'єр.

Він також засудив приєднання Криму до Росії, а також "російську агресію".

Як повідомляли Українські Новини, на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.