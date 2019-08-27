Росію можна запросити в G7 як гостя, - Макрон

Після того, як через Росію Трамп посварився з лідерами G7, учасники саміту не досягли консенсусу щодо повернення РФ в G8.\r\nПро це заявив у понеділок, 26 серпня, президент Франції Емманюель Макрон, пише Корреспондент.\r\n"Рішення про розширення кількості учасників приймаються консенсусом", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту G7 в Біарріце, додавши, що такого консенсусу немає.\r\nПри цьому Макрон підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, в тому числі - лідерів країн, які не входять до G7.\r\n"Країна-організатор може запрошувати людей, але - в якості гостей", - сказав президент Франції.\r\nПри цьому президент США Дональд Трамп заявив, що міг би запросити РФ в якості гостя на наступний саміт G7, який пройде якраз на американській території. Але Трамп припустив, що президент РФ Володимир Путін, можливо, не захоче приймати таке запрошення.\r\nРаніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти повернення формату "Великої вісімки" з участю Росії.\r\n"Канада не підтримує повернення Росії до участі в самітах G7", - заявив Трюдо на прес-конференції. "Росії потрібно змінити свою поведінку, яка привела її до виключення (з учасників G8) в 2014 році", - сказав канадський прем'єр.\r\nВін також засудив приєднання Криму до Росії, а також "російську агресію".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.\r\nЗеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.\r\nПроте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7.