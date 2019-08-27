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27 августа 2019, вторник, 08:15 25
Силовые структуры 2019-08-27T08:16:22+03:00
Українські Новини
Обострение в ООС: боевики 12 раз нарушили режим тишины, ранен воин ВСУ

Обострение в ООС: боевики 12 раз нарушили режим тишины, ранен воин ВСУ

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

В течение суток, 26 августа, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

Отмечается, что противники 12 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Лебединского и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции ОС: вблизи Майского, Шумов, Луганского, а вблизи Новолуганского противники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм.

В результате обстрелов один военный ВСУ получил ранение.

Отмечается, что с начала текущих суток, 27 августа, боевики совершили один обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Талаківки.

Напомним, за прошло сутки, 25 августа, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие обстрелов один военный ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе с начала "хлебного перемирия" погибли восемь бойцов ВСУ.

Ранее, 25 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил(ООС) на Донбассе вблизи Горловки погиб командир взвода 24-го батальона Айдар 53-й механизированной бригады с позывным Тихий.

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