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26 серпня 2019, понеділок, 23:52 5
Америка 2019-08-26T23:53:01+03:00
Українські Новини
Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу від G7 в гасінні пожеж в Амазонії

Президент Бразилії відмовився прийняти допомогу від G7 в гасінні пожеж в Амазонії

Пожежі в Амазонії з космосу. Фото: twitter.com/astro_luca
Пожежі в Амазонії з космосу. Фото: twitter.com/astro_luca

Президент Бразилії Жар Болсонару заявив, що не прийме допомогу країн "Великої сімки" для боротьби з масштабними пожежами, які вирують в лісах Амазонки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, Болсонару заявив, що відмовляється прийняти допомогу країн "Великої сімки".

На його думку, це пропозиція свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії або нічийної землі".

Також Болсонару назвав таку пропозицію намаганням втручатися в суверенітет країни.

Як повідомляли Українські Новини, тропічні ліси Амазонії часто називають "легенями планети", оскільки вони виробляють близько 20% кисню на планеті. Проте фахівець зі зміни клімату Джонатан Фолі повідомляє, що в дійсності мова йде про 5%.

Раніше через рекордну спеку і танення льодовиків на Алясці запалали ліси.

Також близько 2 тисяч осіб були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу. Не менш 250 пожежників, дев'ять вертольотів і два літаки боролися з полум'ям поблизу міста Валлесеко.

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