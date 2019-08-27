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27 августа 2019, вторник, 07:00 6726
Общество 2019-08-27T08:02:13+03:00
Українські Новини
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени

Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени

Первый месяц осени, сентябрь - это время, когда все возвращаются к трудовым будням после лета. В сентябре больших официальных праздников на календаре нет, поэтому и на долгие "выходные рассчитывать не приходится. Их в сентябре будет всего девять, причем дополнительных поводов отдохнуть не будет вовсе.

Полноценных выходных в первый осенний месяц набралось четыре — это восемь выходных. Плюс еще один — это 1 сентября, которое выпадает на воскресенье. При этом нельзя сказать, что сентябрь оказался обделен праздниками, нет. Их в девятом месяце году оказалось даже на один больше, чем дней. Просто ни один из них не заслужил статус выходного дня.

Как сообщали Українські Новини, украинцы закончили лето длинными выходными.

Тем временем синоптики спрогнозировали сухое лето и заморозки в сентябре. После 20 августа ожидается резкое похолодание и каждый день погода может разниться на 6-8 градусов. 

Также можно почитать про дополнительные выходные в 2019: сколько будут отдыхать украинцы.

А в Украине сильная жара и высокое атмосферное давление: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

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