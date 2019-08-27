Вихідні у вересні: скільки українці будуть відпочивати в перший місяць осені

Перший місяць осені, вересень - це час, коли всі повертаються до трудових буднях після літа. У вересні великих офіційних свят на календарі немає, тому і на довгі "вихідні розраховувати не доводиться. Їх у вересні буде всього дев'ять, причому додаткових приводів відпочити не буде зовсім.

Повноцінних вихідних в перший осінній місяць набралося чотири — це вісім вихідних. Плюс ще один — це 1 вересня, яке випадає на неділю. При цьому не можна сказати, що вересень виявився обділений святами, немає. Їх у дев'ятому місяці році виявилося навіть на один більше, ніж днів. Просто жоден з них не заслужив статус вихідного дня.

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Тим часом синоптики спрогнозували сухе літо і заморозки у вересні. Після 20 серпня очікується різке похолодання і кожен день погода може різнитися на 6-8 градусів.

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