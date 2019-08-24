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  • Сильная жара и высокое атмосферное давление: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета
24 августа 2019, суббота, 06:00 669
Жизнь 2019-08-24T06:43:07+03:00
Українські Новини
Сильная жара и высокое атмосферное давление: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета

Сильная жара и высокое атмосферное давление: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В конце недели, День Флага и День независимости, в Украины продолжит господствовать сухая солнечная погода. Антициклон определять метеоусловия в большинстве областей. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в своем блоге. 

"Небольшое исключение составят локальные дожди и грозы в Прикарпатье и северо-востоке Украины. Температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться около +24 +29 градусов", - сообщила синоптик.

Так, синоптик сообщила, что на юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой, жара удержится. Предполагается максимально +30 +35 градусов. 

Кроме того, в большинстве областей ветер будет порывистым, местами до сильного.

"Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре; на севере и западе будет тепло, до умеренной жары", - отметила Диденко.

По данным Диденко, в Киеве 23-24 августа, в День Флага и День Независимости, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. 

"Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +12 +15 градусов, днем ​​ожидается +25 +28 градусов. На следующей неделе погода в Киеве существенно не изменится - без осадков, порывистый ветер, максимальная температура воздуха 26 + 28 градусов, местами +28 +30 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, жара продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, +30..+35 градусов.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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