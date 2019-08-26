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26 августа 2019, понедельник, 16:34 680 Документ
Общество 2019-08-26T16:41:25+03:00
Українські Новини
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты

На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты

Областные и Киевская городская администрации обеспечивали финансирование и присутствие участников Торжественного марша 24 августа в Киеве, а также участие делегаций на репетициях марша 22 и 23 августа.

Об этом говорится в тексте письма Офиса Президента Украины областным администрациям, копия которого предоставлена ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

Так, для участия в репетициях 22 и 23 августа местные администрации формировали делегации "учителей, врачей и активистов". Письмом прямо предписывалось включать в такие делегации "одного из представителей медицинской, образовательной отраслей и представителей общественности".

Их присутствие на репетициях организовывалось и финансировалось местными администрациями.

Также из местных бюджетов финансировалось присутствие участников самого мероприятия 24 августа. Их списки заблаговременно (за неделю до мероприятия) передавались координаторами делегаций от областей в президентский офис. При этом, по каждому у4частнику требовалось указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, вид деятельности, личные достижения, а также личный номер телефона и адрес электронной почты).

Сбором персональных данных занимались координаторы, использующие в работе адреса электронной почты президентского офиса.

Напомним, в субботу, 24 августа, жители Украины отметили 28-ю годовщину Дня Независимости.

Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости. 

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.

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