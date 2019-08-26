Трюдо и Меркель призвали Украину к дальнейшим реформам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 ("Большой семерки") обсудили внедрение реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера Канады.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили другие вызовы в мире, в частности, борьбу с изменениями климата.

Как сообщали Українськi Новини, Меркель выступает за скорейшее проведение саммита "нормандской четверки".

США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.