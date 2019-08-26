Трюдо и Меркель призвали Украину к дальнейшим реформам

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 ("Большой семерки") обсудили внедрение реформ в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы премьера Канады.\r\n"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.\r\nТакже стороны обсудили другие вызовы в мире, в частности, борьбу с изменениями климата.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Меркель выступает за скорейшее проведение саммита "нормандской четверки".\r\nСША, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".\r\nТакже Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.