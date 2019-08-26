После длинных выходных жара в Украине усилится до +33

27 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +26…+31 градус.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем ​​+18...+23 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.

26 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идет антициклон Corina: синоптик рассказала, когда жару сменит прохлада.

Сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

Также июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.