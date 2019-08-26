После длинных выходных жара в Украине усилится до +33

27 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +26…+31 градус.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.26 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет антициклон Corina: синоптик рассказала, когда жару сменит прохлада. \r\nСильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.\r\nТакже июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.