В Украину идет антициклон Corina: синоптик рассказала, когда жару сменит прохлада

В понедельник, который будет выходным в связи с празднованием Дня независимости Украины, погоду в Украине будет определять пришедший с юга антициклон. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Погоду минувших дней и нескольких грядущих можно было бы писать под копирку. Антициклон, практически одна воздушная масса, южная жара, восточного направления ветра, дожди, разве что локальные грозы в Карпатах и вокруг", - сообщила синоптик.\r\nТак, по ее словам, 26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду.\r\n"Покрученная и будто обожженная ржавая листва уже ясно намекает на близкую осень. Немного попроибивает пыль в Карпатах и в Прикарпатье, местами, периодически. Но температура воздуха упорно держится за те показатели столбиков термометров, которые ей еще принадлежат по сезонному праву. В понедельник ожидается + 26 + 33 градуса", - написала Диденко.\r\nКарта: Наталка Диденко\/Facebook\r\nВ Киеве 26 августа будет сухо солнечно и около 28 градусов.\r\n"А 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23, +24 градусов", - предупредила синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.\r\nТакже июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.