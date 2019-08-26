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26 августа 2019, понедельник, 06:00 124 Карта
Жизнь 2019-08-26T06:51:11+03:00
Українські Новини
В Украину идет антициклон Corina: синоптик рассказала, когда жару сменит прохлада

В Украину идет антициклон Corina: синоптик рассказала, когда жару сменит прохлада

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В понедельник, который будет выходным в связи с празднованием Дня независимости Украины, погоду в Украине будет определять пришедший с юга антициклон. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Погоду минувших дней и нескольких грядущих можно было бы писать под копирку. Антициклон, практически одна воздушная масса, южная жара, восточного направления ветра, дожди, разве что локальные грозы в Карпатах и вокруг", - сообщила синоптик.

Так, по ее словам, 26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду.

"Покрученная и будто обожженная ржавая листва уже ясно намекает на близкую осень. Немного попроибивает пыль в Карпатах и в Прикарпатье, местами, периодически. Но температура воздуха упорно держится за те показатели столбиков термометров, которые ей еще принадлежат по сезонному праву. В понедельник ожидается + 26 + 33 градуса", - написала Диденко.

Карта: Наталка Диденко/FacebookКарта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве 26 августа будет сухо солнечно и около 28 градусов.

"А 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23, +24 градусов", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

Также июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

Больше новостей о: Жара Выходной Прогноз погоды Антициклон Наталка Диденко

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