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26 серпня 2019, понеділок, 14:21 6
Життя 2019-08-26T14:45:01+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних спека в Україні посилиться до +33

Після довгих вихідних спека в Україні посилиться до +33

27 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +19...+21 градус, вдень +28...+30 градусів.26 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

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