Після довгих вихідних спека в Україні посилиться до +33

27 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +19...+21 градус, вдень +28...+30 градусів.26 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде антициклон Corina: синоптик розповіла, коли спеку змінить прохолода.\r\nСильна спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.\r\nТакож липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.