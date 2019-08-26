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26 серпня 2019, понеділок, 12:24 18
Політика 2019-08-26T12:32:09+03:00
Українські Новини
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності

Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності

Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.

Голова Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував свою присутність на весіллі "наглядача" за Мін'юстом Андрія Довбенка, що проходила в Сен-Тропе (Франція) в День незалежності України.

Зокрема, у себе на сторінці у соцмережі Facebook він запостив фото чотирирічної давності із зони ООС, на якому він в камуфляжі зображений з іншими воїнами в Пісках Донецької області.

"Парахоботіки узбагойтесь))) У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,- Хочу на весілля в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))). Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан.

Нагадаємо, з'явилося відео, як глава ОПУ Богдан на День Незалежності очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весіллі Довбенка.

Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном.

Раніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.

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