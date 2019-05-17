В России отреагировали на новые санкции США

Россия пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского".\r\nОб этом говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.\r\n"За этими шагами последуют ответные меры", - говорится в заявлении.\r\nКроме того, в сообщении российские дипломаты назвали санкции односторонним решением Вашингтона, которое "противоречит принципам международного права".\r\n"Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике", - сказано в заявлении.\r\nТакже в посольстве подчеркнули, что новые санкции "явно противоречат" позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".\r\nЧасть депутатов Европарламента призвали ввести новые санкции против России.\r\nУкраина призвала международные организации и государства ввести новые санкции против России.\r\nВ то же время Германия и Франция были против новых санкций против России после событий на Азове.