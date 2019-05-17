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17 мая 2019, пятница, 14:15 700
Мир 2019-05-17T14:15:02+03:00
Українські Новини
В России отреагировали на новые санкции США

В России отреагировали на новые санкции США

Россия пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского".

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.

"За этими шагами последуют ответные меры", - говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении российские дипломаты назвали санкции односторонним решением Вашингтона, которое "противоречит принципам международного права".

"Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования "Терек" из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике", - сказано в заявлении.

Также в посольстве подчеркнули, что новые санкции "явно противоречат" позитивным итогам переговоров Владимира Путина и госсекретаря Майка Помпео в Сочи.

Как сообщали Українські Новини, сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".

Часть депутатов Европарламента призвали ввести новые санкции против России.

Украина призвала международные организации и государства ввести новые санкции против России.

В то же время Германия и Франция были против новых санкций против России после событий на Азове.

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