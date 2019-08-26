США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипалів"

У понеділок, 26 серпня почав діяти другий пакет санкцій США проти РФ, пов'язаний з отруєнням в Англії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, анонсований раніше Держдепом. Документ про санкції підготовлений міністерством фінансів США і розміщений на сайті американського Федерального реєстру.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Нові санкції проти РФ діятимуть щонайменше 12 місяців.

У рамках цих обмежувальних заходів, Вашингтон закликав міжнародні фінансові організації не надавати та не продовжувати Москві кредити, фінансову і технічну допомогу.

Також уряд заборонив американським банкам брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надавати нерублеві кредити Кремлю.

Санкції поширюються на ліцензування експорту товарів і технологій, що контролюються міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

Американський Білий дім вважає, що ці заходи обмежать доступ РФ до мільярдних надходжень від двосторонньої торгівлі з США.

Перший пакет антиросійських санкцій США запровадили у серпні 2018 року, згідно із законом 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Ці заходи включали в себе заборону на поставки до РФ товарів і послуг для оборонного сектору, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і фінансову допомогу РФ.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Біарріце.

У серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії, яка пообіцяла відповідні заходи на нові санкції США "закону Магнітського". Він стосувався обмежень на експорт товарів, пов'язаних з національною безпекою.

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2".