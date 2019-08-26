США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипалів"

У понеділок, 26 серпня почав діяти другий пакет санкцій США проти РФ, пов'язаний з отруєнням в Англії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, анонсований раніше Держдепом. Документ про санкції підготовлений міністерством фінансів США і розміщений на сайті американського Федерального реєстру.\r\nПро це повідомляє Deutsche welle.\r\nНові санкції проти РФ діятимуть щонайменше 12 місяців.\r\nУ рамках цих обмежувальних заходів, Вашингтон закликав міжнародні фінансові організації не надавати та не продовжувати Москві кредити, фінансову і технічну допомогу.\r\nТакож уряд заборонив американським банкам брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надавати нерублеві кредити Кремлю.\r\nСанкції поширюються на ліцензування експорту товарів і технологій, що контролюються міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.\r\nАмериканський Білий дім вважає, що ці заходи обмежать доступ РФ до мільярдних надходжень від двосторонньої торгівлі з США.\r\nПерший пакет антиросійських санкцій США запровадили у серпні 2018 року, згідно із законом 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Ці заходи включали в себе заборону на поставки до РФ товарів і послуг для оборонного сектору, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і фінансову допомогу РФ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп посварився з іншими лідерами країн Великої сімки під час саміту у французькому Біарріце.\r\nУ серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії, яка пообіцяла відповідні заходи на нові санкції США "закону Магнітського". Він стосувався обмежень на експорт товарів, пов'язаних з національною безпекою.\r\nСенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2".