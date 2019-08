Госдеп США объявил о новых санкциях против России

Документ опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус, сообщает Громадське.

Санкции предусматривают три ограничительные меры. В частности, американским банкам запретят участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять кредиты правительству России в иностранной валюте.

Также США будет препятствовать тому, чтобы России оказывали какие-либо займы, финансовую или техническую помощь со стороны международных институтов, например Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Третье ограничение касается усиления для России процедуры лицензирования на ряд американских товаров и технологий.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC