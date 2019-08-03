Госдеп США объявил о новых санкциях против России

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против Российской Федерации в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Документ опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус, сообщает Громадське.

Санкции предусматривают три ограничительные меры. В частности, американским банкам запретят участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять кредиты правительству России в иностранной валюте.

Также США будет препятствовать тому, чтобы России оказывали какие-либо займы, финансовую или техническую помощь со стороны международных институтов, например Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Третье ограничение касается усиления для России процедуры лицензирования на ряд американских товаров и технологий.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 3 августа 2019 г.

Новый пакет санкций будет действовать не менее 12 месяцев. Он вступит в силу примерно 19 августа, уточнили на сайте Госдепа. Ограничения связаны с законом 1991 года о контроле и запрещении химического и биологического оружия.

Накануне издание Politico сообщило, что Дональд Трамп подписал второй пакет санкций в связи с "делом Скрипач". Отмечалось, что американский лидер выбрал три из шести возможных ограничительных мер.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского". Он касался ограничений на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".