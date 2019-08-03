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03 августа 2019, суббота, 12:16 193
Мир 2019-08-03T12:23:58+03:00
Українські Новини
Госдеп США объявил о новых санкциях против России

Госдеп США объявил о новых санкциях против России

Санкции против России. Фото: oligarh.media
Санкции против России. Фото: oligarh.media

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объявил о введении второго пакета санкций против Российской Федерации в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Документ опубликовал в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус, сообщает Громадське

Санкции предусматривают три ограничительные меры. В частности, американским банкам запретят участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять кредиты правительству России в иностранной валюте.

Также США будет препятствовать тому, чтобы России оказывали какие-либо займы, финансовую или техническую помощь со стороны международных институтов, например Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Третье ограничение касается усиления для России процедуры лицензирования на ряд американских товаров и технологий.

Новый пакет санкций будет действовать не менее 12 месяцев. Он вступит в силу примерно 19 августа, уточнили на сайте Госдепа. Ограничения связаны с законом 1991 года о контроле и запрещении химического и биологического оружия.

Накануне издание Politico сообщило, что Дональд Трамп подписал второй пакет санкций в связи с "делом Скрипач". Отмечалось, что американский лидер выбрал три из шести возможных ограничительных мер.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского". Он касался ограничений на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".

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