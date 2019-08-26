Ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена"

В центре Киева неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", полиция ввела план перехвата "Сирена".

Об этом сообщает "Информатор".

Издание сообщает, что в ночь на 26 августа жителей Киева испугал громкий хлопок, который слышали в разных уголках столицы. Оказалось, что эпицентр взрыва находится в здании по адресу улица Паньковская, 5.

По данным правоохранителей, атаку совершили двое человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план перехвата "Сирена".

В результате инцидента никто не пострадал. Здание, ставшее объектом атаки, принадлежит ОАО "Мостобуд". Снаряд попал в одно из окон на четвертом дома, на третьем и пятом этажах повреждены стекла. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как некоторые офисы сдаются в аренду.

Через дорогу от места происшествия обнаружен отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета.



По словам полиции, предварительно, именно из этого оружия осуществлялся обстрел.

На данный момент движение на улице Паньковской перекрыто. На месте работают полицейские, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Ведут дежурство медики и спасатели.

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