Ночью в центре Киева из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", введен план "Сирена"

В центре Киева неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостостроя", полиция ввела план перехвата "Сирена".\r\nОб этом сообщает "Информатор".\r\nИздание сообщает, что в ночь на 26 августа жителей Киева испугал громкий хлопок, который слышали в разных уголках столицы. Оказалось, что эпицентр взрыва находится в здании по адресу улица Паньковская, 5.\r\nПо данным правоохранителей, атаку совершили двое человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве введен оперативный план перехвата "Сирена".\r\n\r\nВ результате инцидента никто не пострадал. Здание, ставшее объектом атаки, принадлежит ОАО "Мостобуд". Снаряд попал в одно из окон на четвертом дома, на третьем и пятом этажах повреждены стекла. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как некоторые офисы сдаются в аренду.\r\nЧерез дорогу от места происшествия обнаружен отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета.\r\n\r\nПо словам полиции, предварительно, именно из этого оружия осуществлялся обстрел.\r\nНа данный момент движение на улице Паньковской перекрыто. На месте работают полицейские, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Ведут дежурство медики и спасатели.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 13 июля, в Киеве двое неизвестных совершили обстрел здания "112 Украина".\r\nГолосеевский суд Киева был обстрелян неизвестными.\r\nРанее окно офиса НСЖУ на Крещатике обстреляли из огнестрела.