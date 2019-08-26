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  • В Україну йде антициклон Corina: синоптик розповіла, коли аномальну спеку змінить прохолода
26 серпня 2019, понеділок, 06:00 8 Карта
Життя 2019-08-26T08:27:10+03:00
Українські Новини
В Україну йде антициклон Corina: синоптик розповіла, коли аномальну спеку змінить прохолода

В Україну йде антициклон Corina: синоптик розповіла, коли аномальну спеку змінить прохолода

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

У понеділок, який буде вихідним у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності України, погоду в Україні буде визначати антициклон, який прийшов з півдня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Погоду минулих днів і кількох прийдешніх можна було б писати під копірку. Антициклон, практично одна повітряна маса, південна спека, східного напрямку вітру, дощі, хіба що локальні грози, в Карпатах і навколо", - повідомила синоптик.

Так, за її словами, 26 серпня в Україні антициклон по імені Corina принесе суху сонячну погоду.

"Покручене і ніби обпалене іржею листя вже ясно натякає на близьку осінь. Трохи поприбиває пил в Карпатах і Прикарпатті місцями, періодично. Але температура повітря наполегливо тримається за ті показники стовпчиків термометрів, які їй належать за сезонним праву. У понеділок очікується + 26 + 33 градуси", - написала Діденко.

Карта: Наталка Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

У Києві 26 серпня буде сонячно і сухо близько 28 градусів.

"А 29 серпня, в четвер, температура повітря в столиці знизиться на кілька градусів, десь до +23, +24 градусів", - попередила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, сильная спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.

Також липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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