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25 августа 2019, воскресенье, 14:15 19
Силовые структуры 2019-08-25T14:17:19+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые

На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

В воскресенье, 25 августа, на Донбассе боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня - дважды на донецком и дважды на луганском направлениях. По данным штаба ООС четыре украинских военных получили ранения, один из них умер по дороге в больницу.

В то же время, Министерство обороны Украины сообщает о двух раненых.

Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Николаевки, из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия - в районе Водяного и из пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Золотого-4. Но наиболее мощным оказался обстрел Пивденного. Там российские войска применили практически весь спектр имеющегося у них пехотного вооружения, включая снайперского.

Минобороны подтвердило информацию о 5 вооруженных провокациях за минувшие сутки.

На луганском направлении под обстрел попало Новолуганское.

На донецком направлении боевики обстреляли Марьинку, Павлополь и Водяное.

За минувшие сутки не пострадал ни один украинский военный.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Ранее сообщалось, что заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

В День независимости боевики 5 раз нарушили "режим тишины".

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