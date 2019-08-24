подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
24 августа 2019, суббота, 23:15 1318
Политика 2019-08-24T23:15:13+03:00
Українські Новини
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины

В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины

В центре Новосибирска на севере России прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины.

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

Как сообщает издание, в акции приняли участие как украинцы, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

Всего на площади собралось 13 активистов.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины.

Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости. 

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.

Больше новостей о: Россия Пикет Новосибирск День независимости Украины

Архив
Новости
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
Пикет в РФ. Скриншот видео
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины 23:15
Динамо - Олимпик. Фото: football24.ua
"Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов 22:15 Инфографика
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Многополярная валюта: В Британии предложили создать новую резервную валюту вместо доллара 21:15
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
К концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг: прогноз экономистов 09:01
БПЛА Akıncı относится к новому
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник 09:06
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ 11:45
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok