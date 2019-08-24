В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины

В центре Новосибирска на севере России прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины.\r\nОб этом сообщает проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии".\r\nКак сообщает издание, в акции приняли участие как украинцы, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".\r\nВсего на площади собралось 13 активистов.\r\nПо словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня отмечается 28-я годовщина Дня независимости Украины.\r\nАлан Бадоев и Елена Коляденко срежиссировали "Шествие Достоинства" на День независимости. \r\nОфициальные мероприятия и Марш защитников в столице в День независимости прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.